Belediye memur alımı |Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı ne zaman?

Tekirdağ Büyükşehir Belediye personel alımı hakkında duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada en az 60 KPSS puan şartıyla zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacağı bilgisi verildi. Yayınlanan personel alım ilanından sonra personel alımının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alımı ne zaman ve başvuru nasıl yapılır?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, 14.06.2021 ve 18.06.2021 tarihleri arasında, http://www.tekirdag.bel.tradresi üzerinden aşağıda bulunan belgeleri elektronik ortama yükleyerek online başvuru yapmaları gerekmektedir.

a)Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,

b)Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet),

c)Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,(aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)(1 adet),

d)Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),

e)KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı(1 adet),

f)Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı (1 adet),g)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir) (1 adet),i)Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (2 adet, 1 adedi forma yapıştırılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine zabıta ve itfaiye memuru alım şartları nelerdir?

a)T.C. vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Türk Ceza Kanunu’nun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f)İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak