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Belediye meclisi toplantısında yer krizi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılan AK Parti Balıkesir milletvekillerinin meclissalonunda oturmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Kemal Deveciler itiraz etti.

08 Ağustos 2019 Perşembe 18:45
Belediye meclisi toplantısında yer krizi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılan AK Parti Balıkesir milletvekillerinin meclissalonunda oturmasına CHP Grup Başkanvekili Ali Kemal Deveciler itiraz etti. Deveciler’in, milletvekillerinin meclis salonu içerisinde daire müdürlerine ayrılan bölümde oturamayacağını söylemesi üzerine milletvekilleri basın mensupları için ayrılan bölüme oturmak zorunda kaldı.


AK Parti Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Dr. Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir dün Ağustos ayı ilk toplantısı gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi’ni ziyaret etti. AK Partili meclis üyeleri tarafından karşılanan milletvekilleri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Daire Başkanları’nın bulunduğu bölüme yönlendirildi. Burada meclis üyeleri ve belediye başkanları ile selamlaşmaya başlayan AK Parti milletvekillerinin meclis salonunda bulunmayacağını belirten CHP Grup Başkanvekili Ali Kemal Deveciler itiraz etti.


Meclis Başkanvekili Ramazan Bahçavan’ın yanına giden Ali Kemal Deveciler, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kurallarının bulunduğunu ve milletvekili dahi olsa meclis üyeleri haricinde hiç kimsenin salonda bulunamayacağını ifade etti. AK Parti Meclis Üyesi Yasin Sagay milletvekilleriyle görüşerek durumu anlattı ve milletvekillerini basın mensupları için ayrılan bölüme davet etti. AK Partili milletvekilleri mecliste gerginlik çıkmaması için kendilerine gösterilen yere oturdu. Milletvekillerinin yerinin değiştirilmesinin ardından AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam da milletvekillerinin yanına oturarak meclisi takip etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 18:45
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