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Aktüel

Belediye kontrolsüz girişi önlemek için yolu kapattı

Çorum’un İskilip ilçesinde belediye ilçeye kontrolsüz giriş çıkışları önlemek amacıyla Şehirkuruçay yolunu trafiğe kapattı.

2020-04-23 13:24:03 -
Belediye kontrolsüz girişi önlemek için yolu kapattı

Çorum’un İskilip ilçesinde belediye ilçeye kontrolsüz giriş çıkışları önlemek amacıyla Şehirkuruçay yolunu trafiğe kapattı.


İskilip ilçesinde geçtiğimiz hafta görülen korona virüs vakasının ardından tedbirlerde üst düzeye çıkarılırken, denetimlerde sıklaştırıldı. İlçe giriş ve çıkışlarında emniyet, jandarma, belediye ve sağlık çalışanları kontrollerini artırırken, sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak uymaları gereken kurallarını anlattı. Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.


Trafiğe kapatılan yol ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ali Sülük, “Korona virüs önlemleri kapsamında, ilçemize girişlerin daha etkin kontrol edilmesi ve denetimsiz girişlerin engellenebilmesi için, Ankara yolu bağlantılı ŞehirKuruçay yolu girişi belediyemiz tarafından araç trafiğine kapatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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