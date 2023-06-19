Belediye kasasından genel başkanlık çalışması yapıyor! İmamoğlu "yok öyle antrikot" şovunu unuttu

28 Mayıs hezimetinin ardından "değişim, değişim" diye feryat ederek CHP Genel Başkanlığı'na göz diken Ekrem İmamoğlu, ilk defa Fatih Altaylı'ya konuştu.

Fatih Altaylı ile birlikte boğaza nasır tesiste belediye kasasından ödenen faturayla genel başkanlık çalışması yürüten İmamoğlu'nuni seçimi kazandığı gün kameralar karşısında şov yaparken kullandığı şu ifadeler gündeme geldi:

"Yok öyle çalışanına musakka yöneticiye antrikot"

Lüks kayak merkezlerinde balık restoranlarında görüntülenmişti

Ekrem İmamoğlu, İstanbullu karla mücadele ederken İngiliz Büyükelçisi ile de yine belediye kasasından harcadığı paralarla İngiliz Büyükelçi ile balık restoranında alem yapmıştı.

Öte yandan yönettiği şehri her kötü gününde yalnız bırakan İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun, belediye kasasından büyük bütçelerle lüks mekanlarda kayak yağarken görüntülenmişti.

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Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs'a giden süreçte de hem yönettiği şehri terk edip hem yönettiği şehrin paralarını harcayarak, "cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağım hayaliyle şehir şehir dolaşmıştı.