Belediye kasasından Anıtkabir ziyareti! “Lale Devri”ni gerçekte kim yaşıyor?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dindar siyasetçileri suçluyorlar..

Diyorlar ki, “Millet açken, bunlar Lale Devri yaşamış”..

Sancaktepe Belediyesi’ndeki içinde abdest alma mekanı da olan, yaz aylarının sıcağında toplantıdan toplantıya koşulursa, duş alabileceğiniz, “duşa kabin” mekanını göstererek, “millet açken, bunlar Lale Devri yaşamış” diyorlar.

Özel hayatımda da.

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İş hayatımda da..

Lüksü asla sevmem..

Şatafattan hiç hazzetmem..

İsraftan kaçınırım..

Aksi hareket içinde olanları da hiç sevmem..

Benim çizgim israfın karşısında bir duruştur da..

Benim lüksten kaçınan tavrıma rağmen, “Lale Devri” ile suçladıkları kişilere yönelik eleştirilerinde, desteğimi alamayanlar, acaba kendilerini hiç sorgularlar mı?

Benim onlara destek vermem için..

Önce, Bodrum, Çeşme, Marmaris ve diğer Ege kıyılarındaki lüks tatillerinden dönenlere yönelik “Çekilin, aç Türkler tatilden geliyor” paylaşımı yapan siyasetçiyi niye linç ettiklerini açıklamalılar..

Büyükşehirlerde, hatta diğer illerimizde bile hemen her evde olan duşa kabin üzerinden “Lale Devrini yaşamışlar” diyenler, “Çekilin, aç Türkler tatilden geliyor” paylaşımı yapan bir kişiyi niye linç ederler?

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