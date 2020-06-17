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Aktüel

Belediye, karantinaya alınan sokakta ekmek dağıttı

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi’nde karantinaya alınan sokakta yaşayan vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:02:16 -
Belediye, karantinaya alınan sokakta ekmek dağıttı

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi’nde karantinaya alınan sokakta yaşayan vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı.


Cayırova Belediyesi, pandemi sürecinde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İlçe halkının sağlığını korumak ve salgının yayılmasına engel olmak için gece gündüz demeden hizmetlerini sürdüren Çayırova Belediyesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun pozitif vaka dolayısıyla karantinaya aldığı Özgür Mahallesi 205/1 sokakta yaşayan vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı. Sokağı yıkayan ve dezenfekte eden belediye ekipleri, karantina sürecinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

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