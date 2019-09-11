Belediye İŞKUR iş ilanları Kamu kurumlarına personel alımı

31 Mart yerel seçimleri sonrası belediyeler muhasebe elemanı. temizlik işçisi, kepçe operatörü, şoför, büro işçisi fatura ve hesap tahsilatçısı, personel alımı yapmaya devam ediyor. İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Çanakkale Bayramiç Belediyesi, Niğde Hacıabdullah Belediyesi, Konya Ereğli Belediyesi ve Afyonkarahisar Özburun Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 20 personel alımı gerçekleştirilecektir. İşte Belediye İŞKUR iş ilanları Kamu kurumlarına personel alım başvurularına ilişkin detaylar.

İŞKUR belediye personel alımları Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılmakta. İşkur kamu kurumlarının personel ihtiyacını temin etmek üzere personel alım iş ilanlarına devam ediyor. İŞKUR belediye iş ilanlarına bakıldığından pek çok belediye personel alımı yapmakta. Belediye personel alımları KPSS’siz olarak İŞKUR üzerinden yapılmakta.

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2019

Niğde Hacıabdullah Belediyesi Personel Ltd.Şti. İşçi Alım İlanı 09.09.2019

Konya Ereğli Belediyesi Bolkar A.Ş. 09.09.2019

İstanbul Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. 11.09.2019

Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Ltd.Şti. 10.09.2019

İŞKUR kamu kurum belediye iş ilanları

Öte yandan İŞKUR Toplum Yararına Proğram (TYP) başvuru şartları arama motorunda aranıyor. İŞKUR TYP iş ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İş arayan vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullarda güvenlik görevlisi, temizlik personeli alımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. MEB’e bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması gibi alanlarda TYP alımları gerçekleştiriliyor.

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