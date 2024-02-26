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Gündem Belediye işçilerine rekor zam Ramazan öncesi mutlu etti!
Gündem

Belediye işçilerine rekor zam Ramazan öncesi mutlu etti!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:36:00 -
Belediye işçilerine rekor zam Ramazan öncesi mutlu etti!

Van’ın İpekyolu Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere rekor zam yapıldı.

İpekyolu Belediyesi A.Ş. bünyesinde çalışan işçilere yönelik, Hizmet İş Sendikası ile 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere ortalama yüzde 90’nın üzerinde zam yapıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Nurses, sözleşmenin işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek her iki tarafa teşekkür etti.

Hak-İş Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise işçilere yüzde 90’nın üzerinde zam yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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