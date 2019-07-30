Belediye işçi alımları! Belediye iş ilanları 2019
Belediye işçi alımları araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediyeler çok sayıda personel alımı yapıyor. Belediye personel alımlarını araştıranlar belediye işçi alımı başvuruları, belediye işçi alımı şartları, belediye işçi alım ilanlarını merak ediliyor. Belediye daimi işçi alım ilanını yayınlayan belediye Gebze Belediyesi oldu. Gebze Belediyesi G sınıfı ehliyet, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip 35-45 (45 yaş dâhil) aralığında olan İş Makinası Operatörü alımı yapacak.30 Temmuz 2019 Salı 14:32
Belediye işçi alımları araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediyeler çok sayıda personel alımı yapıyor. Belediye personel alımlarını araştıranlar belediye işçi alımı başvuruları, belediye işçi alımı şartları, belediye işçi alım ilanlarını merak ediliyor. Belediye daimi işçi alım ilanını yayınlayan belediye Gebze Belediyesi oldu. Gebze Belediyesi G sınıfı ehliyet, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip 35-45 (45 yaş dâhil) aralığında olan İş Makinası Operatörü alımı yapacak.
Gebze Belediyesi işçi alım başvuru şartları
G Sınıfı ehliyete sahip olmak
SRC 2 ve SRC 4 Belgelerine sahip olmak
Psikoteknik belgesine sahip olmak
İş Makinası Operatörü ( Serme — sıkıştırma 'Silindir') belgesine sahip olmak
İş Makinası Operatörü ( Serme — sıkıştırma 'Finişer') belgesine sahip olmak
İş Makinası Operatörü ( Kazıcı — Yükleyici ) belgesine sahip olmak
SGK kayıtlarınca en az 3 ay iş makinası operatörü olarak çalışmış olmak (SGK dökümü ile belgelendirilmesi istenecektir)
Gebze İlçesinde ikamet ediyor olmak.
İstenilen evraklar kura tarihinden önce Gebze Belediyesi 'ne başvuru sahibince elden teslim edilecektir. Belge teslimi yapmayanlar veya eksik evrakı olanlar noter kurasına dâhil edilmeyecektir.
Başvuru : 27.07.2019 — 02.08.2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.
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