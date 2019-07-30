0553 313 94 23

Belediye işçi alımları! Belediye iş ilanları 2019

Belediye işçi alımları araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediyeler çok sayıda personel alımı yapıyor. Belediye personel alımlarını araştıranlar belediye işçi alımı başvuruları, belediye işçi alımı şartları, belediye işçi alım ilanlarını merak ediliyor. Belediye daimi işçi alım ilanını yayınlayan belediye Gebze Belediyesi oldu. Gebze Belediyesi G sınıfı ehliyet, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip 35-45 (45 yaş dâhil) aralığında olan İş Makinası Operatörü alımı yapacak.

30 Temmuz 2019 Salı 14:32
Belediye işçi alımları! Belediye iş ilanları 2019

Belediye işçi alımları araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimleri sonrası belediyeler çok sayıda personel alımı yapıyor. Belediye personel alımlarını araştıranlar belediye işçi alımı başvuruları, belediye işçi alımı şartları, belediye işçi alım ilanlarını merak ediliyor. Belediye daimi işçi alım ilanını yayınlayan belediye Gebze Belediyesi oldu. Gebze Belediyesi G sınıfı ehliyet, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip 35-45 (45 yaş dâhil) aralığında olan İş Makinası Operatörü alımı yapacak. 

Gebze Belediyesi işçi alım başvuru şartları

G Sınıfı ehliyete sahip olmak

SRC 2 ve SRC 4 Belgelerine sahip olmak

Psikoteknik belgesine sahip olmak

İş Makinası Operatörü ( Serme — sıkıştırma 'Silindir') belgesine sahip olmak

İş Makinası Operatörü ( Serme — sıkıştırma 'Finişer') belgesine sahip olmak

İş Makinası Operatörü ( Kazıcı — Yükleyici ) belgesine sahip olmak

SGK kayıtlarınca en az 3 ay iş makinası operatörü olarak çalışmış olmak (SGK dökümü ile belgelendirilmesi istenecektir)

Gebze İlçesinde ikamet ediyor olmak.

İstenilen evraklar kura tarihinden önce Gebze Belediyesi 'ne başvuru sahibince elden teslim edilecektir. Belge teslimi yapmayanlar veya eksik evrakı olanlar noter kurasına dâhil edilmeyecektir.

Başvuru : 27.07.2019 — 02.08.2019 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:32
  1. Belediye işçi alımları
  2. belediye işçi alımı 2019
  3. belediye personel alımı 2019
  4. belediye alımları 2019
  5. belediye personel alımları 2018
  6. memur alımı
  7. işkur belediyelere işçi alımı
  8. işkur belediye alımları 2019
  9. belediye iş ilanları 2019.

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası
    1. Uluslararası Avrasya Balkan Açık Wushu..
    2. Rasim Ozan Kütahyalı: Zor durumdayım
    3. ERÜ ile Kayseri Şeker Fabrikası..
    4. Keçileri kaçıramadan yakalandılar
    5. Lüleburgaz Kızılay’dan vekalet standı
    6. Mevlüt Çavuşoğlu: Beklentimiz Çin..
    7. Çukurova Racing Takımı hedef büyüttü
    8. Kimya Bölümü Başkanı uyardı: “Evde..
    9. Pazaryeri’nde buğday arpa hasadı..
    10. DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları..
    11. Kazım Kurt Belediye Başkanları..
    12. Pençe Harekatı'nda 4 terörist etkisiz..
    13. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un..
    14. Ormanda kenevir yetiştiren şahıs..
    15. Ataser Group, 1,2 milyon TL yatırımla..
    16. Cizre’de tır devrildi: 2 yaralı
    17. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın..
    18. Yiğidolar’ın Hollanda kampı sona erdi
    19. Geri manevra yapan tur otobüsünün..
    20. Ümraniyeli çocukların Başkan İsmet..
    21. Bakan Çavuşoğlu’ndan Tayland ile..
    22. Başkan Geylan: "Bin 71 defa teşekkür"
    23. Fenerbahçe: "2010-2011 sezonu..
    24. Browni tadından ıslak kurabiyeye..
    25. "Maden ihracatının yüzde 90'ından..
    26. Akülü aracı arıza yapan engellinin..
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    28. Filistin yönetimi İsrail ile..
    29. TİKA'nın gönüllüleri Kuzey Makedonya'da
    30. ABD - Çin ticaret görüşmeleri iki ay..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!