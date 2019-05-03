Belediye ekipleri saha çalışmaları aralıksız devam ediyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yenileme çalışmaları kapsamında muayene bacası, parsel bacası yenileme ve yükseltme çalışması gerçekleştirildi.

Kentin kanalizasyon altyapısının sağlıklı biçimde çalıştırılabilmesi ve sistemsel arızalara hızlı müdahale edebilmek için Belediye Kanalizasyon ekipleri, tarafından çalışmalar sürüyor. Kanalizasyon hatlarının asfalt üzerinde bulunan muayene bacalarında yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, mahallelerde tespit edilen deforme olan, tıkanan ve asfaltın altında kalan muayene bacalarının yenilendiğini açıkladı.

Düzce Belediyesi olarak aralıksız devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra il genelinde kilitli parke taş döşeme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Şehirleşmenin en önemli ayağının yollar olduğunu vurgulayan ve Hizmetlerinin vatandaşların talepleri doğrultusunda yapıldığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Yapılan çalışmaların Düzce’yi daha çağdaş ve güzel bir görünüm kazandırılacağını söyledi.