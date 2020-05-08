  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak annelere çiçek hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:42:33 -
Belediye ekipleri kapı kapı dolaşarak annelere çiçek hediye etti

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde belediye ekipleri, seralarda yetiştirdikleri çiçekleri Anneler Günü kapsamında kadınlara dağıttı.

İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, pazar günü kutlanacak Anneler Günü için kentte yaşayan anneleri unutmadı. Ekipler, kapı kapı gezerek seralarında yetiştirilen fesleğenleri annelere hediye etti ve yaklaşan Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yaptığı açıklamada, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"Dünyanın en güzel ve hiç solmayan çiçeği annedir." sloganıyla tüm anneler için fesleğen hediye ettiklerini ifade eden Aslan, "Binlerce çiçeği ilçemizde bulunan annelerimize ulaştırdık. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatır tekrardan sevgi dolu, şefkat dolu annelerimizin dizlerine başlarımızı koyabilir ve onlara sarılabiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum." dedi.

Kendilerine çiçek hediye edilen anneler de Kaymakam Aslan'a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı