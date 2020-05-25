  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye ekipleri aç kalan güvercinleri besledi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinleri besledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 08:08:08 -
Belediye ekipleri aç kalan güvercinleri besledi

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinleri besledi.


Hakkari’de hayvan sever bir vatandaşın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güvercinlerinin iki gündür aç kaldığını ve beslenmeleri gerektiğini bildirmesi üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvercin sahibi ile irtibata geçen ekipler, aç kalan kuşları besledi.


Hayvan sever bir vatandaş tarafından kısıtlama nedeniyle güvercinlerinin iki gündür aç olduğunu belirtmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getiren belediye ekipleri, belirtilen adrese giderek kuşları beslediklerini söylediler.


Güvercin besleyen vatandaş ise duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı