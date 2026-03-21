Lübnan'da ağır bilanço!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart ile 20 Mart tarihleri ​​arasında işgal saldırısının bilançosunun 1021 şehit ve 2 bin 641 yaralıya ulaştığını açıkladı .

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük raporda, son 24 saatte 20 kişinin öldüğü ve 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşgal uçakları ve topçuları Güney Lübnan'daki Nabatiye şehri ile Nakura, Hamul, Zibkin, Zibdin, Deyr Zahrani, Mayfadun, Zawtar el-Şarqiyah, Taybeh, Kakaiyat al-Cisr, Yahmar al-Şakif, Ayta al-Şaab, Ramiye, Nakura, Alma al- Şaab, Tayr Dibba, Yanuh kasabalarını bombaladı. Bazuriyeh, Hiyam, Habuşh, Arab Salim, Bani Hayyan, Nabatiye al-Fuka, Arnun, Marceyun, Rab Selasin, Markaba, Kantara, Deyr Siryan bölgelerini bombaladı.

Ayrıca, işgal ordusunun Hiyam kasabasının kuzeydoğu bölgesinde bombardımanı sonucu doğu kesimde patlamalar duyulduğu, savaş uçaklarının ise Beyrut ve banliyöleri üzerinde iki dalga halinde ses hızını aşarak güçlü uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.