Beyaz altında talep patlaması! Fiyatını dudak uçuklattı!

Elazığ'da yerli yöre halkının pancar şekerinden ürettiği 'badem şekerinin' talebinde patlama yaşanıyor
TALEP PATLAMASI Elazığ'da, yöre halkının geleneksel olarak özellikle ramazan aylarında iftardan sonraki çay saatlerinde çerez ya da tatlı niyetine tükettiği badem şekerine olan talep, diğer aylara nazaran artış gösterdi.
Kentin "beyaz altını" olarak dillendirilen ve Osmanlı geleneğinden gelen badem, yöresel ürün ustalarının ellerinden şekerle buluşması sonucu damakları tatlandırıyor.
10 TONA KADAR ÇIKTI Bir ayda işletmelerde günlük 150 kilogram arasında tüketilen badem şekeri, ramazan ayında vatandaşların yoğun talebi sonucunda 10 tona kadar çıkıyor.
KİLOGRAM FİYATI 500 LİRA Kilogramı 500 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 2 saatlik bir işlem sonucunda üretiliyor. Elazığlıların vazgeçilmezi olan badem şekerinin kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında yer alıyor.
Badem şekerinin ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirten badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, şöyle konuştu: "Ramazan ayında normal günlere göre biraz daha yoğunluk oluyor. Bu sene Ramazan ayının soğuk geçmesi vatandaşların tatlıya talebi biraz daha yoğunlaştırdı. Tatillerin de kısa olmasından dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçilerimiz de talep etti.
BİR AY İÇERİSİNDE 10 TON BADEM ŞEKERİ SATMAK GÜZEL Ramazan öncesi günde 2 veya 3 sefer yaptığımız badem şekerini ramazan ayı içerisinde 10 posta yani 10 ton civarında badem şekeri üretimi yapıp sattık. Bu güzel bir rakam, bir ay içerisinde 10 ton badem şekeri satmak, güzel bir rakam. Şekerimizi tamamen şeker pancarından yapıyoruz. Başka bir ürün katılmıyor. Badem de tamamen bölgenin bademidir. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli ve Pertek'ten toplanan bademlerle şekerimizi yapıyoruz.
