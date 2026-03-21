  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristlerden saldırı mesajı! 'Bu hafta...' Beyaz altında talep patlaması! Fiyatını dudak uçuklattı! Akın Gürlek'e destek çığ gibi büyüdü Piyasanın tozunu atmaya geliyor: Yeni model gün sayıyor! Tucker Carlson yine bombaladı! 9 milyonluk ülke Amerika'yı koyun gibi güdüyor Petrol dalgalanması yatırımcıyı merkeziyetsiz borsalara itti Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Ak Partili isim yanıtladı KKTC'de denizaltından füze mi fırlatıldı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Kuyumcular bile anlam veremedi: 43 yıl sonra bir ilk!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Beyaz altında talep patlaması! Fiyatını dudak uçuklattı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beyaz altında talep patlaması! Fiyatını dudak uçuklattı!

Elazığ'da yerli yöre halkının pancar şekerinden ürettiği 'badem şekerinin' talebinde patlama yaşanıyor

#1
TALEP PATLAMASI Elazığ'da, yöre halkının geleneksel olarak özellikle ramazan aylarında iftardan sonraki çay saatlerinde çerez ya da tatlı niyetine tükettiği badem şekerine olan talep, diğer aylara nazaran artış gösterdi.

#2
Kentin "beyaz altını" olarak dillendirilen ve Osmanlı geleneğinden gelen badem, yöresel ürün ustalarının ellerinden şekerle buluşması sonucu damakları tatlandırıyor.

#3
10 TONA KADAR ÇIKTI Bir ayda işletmelerde günlük 150 kilogram arasında tüketilen badem şekeri, ramazan ayında vatandaşların yoğun talebi sonucunda 10 tona kadar çıkıyor.

#4
KİLOGRAM FİYATI 500 LİRA Kilogramı 500 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademden yapılan badem şekeri 2 saatlik bir işlem sonucunda üretiliyor. Elazığlıların vazgeçilmezi olan badem şekerinin kan şekerini de dengelediği düşünüldüğü için hemen hemen her iftar sonrasında yer alıyor.

#5
Badem şekerinin ramazan ayının vazgeçilmezi olduğunu belirten badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, şöyle konuştu: "Ramazan ayında normal günlere göre biraz daha yoğunluk oluyor. Bu sene Ramazan ayının soğuk geçmesi vatandaşların tatlıya talebi biraz daha yoğunlaştırdı. Tatillerin de kısa olmasından dolayı memleketlerine gelemeyen gurbetçilerimiz de talep etti.

#6
BİR AY İÇERİSİNDE 10 TON BADEM ŞEKERİ SATMAK GÜZEL Ramazan öncesi günde 2 veya 3 sefer yaptığımız badem şekerini ramazan ayı içerisinde 10 posta yani 10 ton civarında badem şekeri üretimi yapıp sattık. Bu güzel bir rakam, bir ay içerisinde 10 ton badem şekeri satmak, güzel bir rakam. Şekerimizi tamamen şeker pancarından yapıyoruz. Başka bir ürün katılmıyor. Badem de tamamen bölgenin bademidir. Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Tunceli ve Pertek'ten toplanan bademlerle şekerimizi yapıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri
Dünya

Şara buna çok gülecek: İran'dan İslam ülkelerine öneri

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "Bölgede yabancıların varlığına ihtiyacımız yok; İslam ülkeleriyle işbirliği içinde 'Orta Doğu İslam Ko..
Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti
Dünya

Başbakan camide yuhlandı! Resmen linç edilecekti

Sidney’in en büyük camilerinden biri olan Lakemba Camii’nde, Ramazan Bayramı namazı sonrası gergin anlar yaşandı. İsrail’e verdiği destek ne..
İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı!
Ekonomi

İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı!

Altın ve gümüş fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş sürecinde beklenmedik şekilde düşüşe geçen o..
CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler
Gündem

CHP'li İBB'den vatandaşın cenazesine skandal muamele! Utandıran görüntüler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait otobüsün vatandaşların cenazesini sokak ortasında bıraktığına dair ortaya çıkan görüntüle..
Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu
Gündem

Önce jakuzi şimdi baklava! Şeyma Döğücü iftiracı Alper Yeğin’i yerin dibine soktu

Sancaktepe Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanı Şeyma Döğücü, mevcut belediye CHP'li Alper Yeğin’in çevirdiği tiyatro ifşa etti...
İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!
Dünya

İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!

İran Devrim Muhafızları (DMO), "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 65’inci dalgasında, Kadr füzesinin çoklu savaş başlığına sahip gelişmiş versiyo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23