Belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 110 zam!

Kayyum tarafından yönetilen Şanlıurfa’nın Suruç ilçe belediyesi çalışanları, 2024 yılına rekor zamla girmeye hazırlanıyor.

Suruç Kaymakamı İbrahim Güneş’in kayyum olarak yönettiği belediyede çalışanlara rekor bir zam yapıldı. Kaymakam ile sendika arasındaki görüşmelerin sonunda belediye çalışanlarına yüzde 110 zam yapıldı. Zam sözleşmesi sonrası bir açıklama yapan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, “Uzun bir süreden beri yapmış olduğumuz müzakereler neticesinde ulaşmış olduğumuz sözleşmemizi bugün tutanağa bağladık ve sendika başkanımızın da huzurunda hep birlikte imzaladık. Çok önemli bir iyileştirme yaptığımızı düşünüyorum. Yüzde 110’a yakın bir artış yaptık, çünkü sizler bizim için önemlisiniz, bizim canımız, ciğerimiz, elimiz, ayağımız sizsiniz. Yani kamu hizmetini birebir vatandaşa ulaştıran, vatandaşa hizmet getiren, vatandaşla hemhal olan sizlersiniz. Onun için sizlere ne kadar artış yapsak az ama imkanlarımızı etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Bu sene inşallah yüzde 110’a yakın bir artış yaptık. Ayrıca 30 günlük de ekstra bir ikramiyemiz olacak İnşallah. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sendikanın Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şiltak ise “Uzun bir süredir bu müzakereyi yürütüyoruz ama kaymakamımızın riyasetinde, gereken direktiflerin çerçevesinde biz de belediyemizin imkan ve şartlarını göz önünde bulundurarak gerek ekonomik şartlar gerekse bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntıları da göz önünde bulundurarak ciddi bir artış yapıldı. Son olarak kaymakamımız biraz önceki oturumumuzda 30 günlük ilave ikramiyeyi bize 15 temmuz ruhuna binaen verdi. Biz bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. Onun şahsında tüm yöneticilere ve sizlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Çalışanlar memnun oldu

Zamdan çok memnun olduklarını söyleyen belediye zabıta personellerinden Ahmet Durmuşer, “Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Yaptığı sözleşme de gayet güzel ve bir de sendika başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yüzde 100’ün üzerinde verdi. Başkanımız var olsun” diye konuştu.