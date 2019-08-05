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Belediye başkanları uyarıldı! "Lüksten, kibirden ve şatafattan uzak durun"

AK Parti, yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla toplantılarının ikincisini Şanlıurfa’da yaptı. Başkanlara, halkın içinde bulunmaları, eş dost akrabaların belediyelerle ilişkilerine dikkat etmeleri, kibir, lüks ve şatafattan uzak durmaları tavsiye edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
Belediye başkanları uyarıldı! "Lüksten, kibirden ve şatafattan uzak durun"

 Sezai Erhan   Yeni Akit - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, bölge toplantılarının ikincisini Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. 14 ilden 110 belediye başkanı, il başkanı, il kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Toplantıya tecrübeli belediye başkanlarının yanı sıra bölgenin kendine has sorunlarıyla ilgilenen bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri de katıldı. Belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, bütçe ve etkili iletişim gibi eğitimlerin yanı sıra gönül belediyeciliğine yönelik önemli mesajlar verildi.

11 maddelik manifestoya uyun

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'halktan kopmayın' mesajı da başkanlara iletildi. Başkanların hizmetleri sırasında özellikle Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoya uymaları konusu hatırlatıldı. Toplantıda, belediye başkanının bir anne-baba gibi olması gerektiğine dikkat çekilerek, ailesiyle, çevresiyle ilişkileri iyi olan, toplumun her kesimine dokunabilen, hayvanlarla ve doğayla ilgilenebilen, çevreyi önemseyen sadece hizmet anlamında değil medeniyet ve kültür anlamında da şehre bir şeyler katabilecek özellikler geliştirmeleri istenildi.

Belediyeciliği samimi bir şekilde yapın

Toplantıda başkanlara, halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durun, belediyeciliği samimi, gönüllere dokunarak ve kucaklaşarak yapın uyarısında bulunuldu. Erzurum’dan başlayıp, Şanlıurfa’da da toplantısını tamamlayan AK Parti, Kurban Bayramı sonrasında Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun'da da toplanacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
  1. Şanlıurfa
  2. Samsun
  3. Nevşehir
  4. Erzurum
  5. Bursa
  6. Afyon
  7. AK Parti
  8. belediye başkanlığı

YORUM YAZ

  • Serkan SAYGILISerkan SAYGILI50 dk önce
    Yani hiç olmazsa seçim dönemlerinde diyo :)
  • EvetEvetEvetEvet52 dk önce
    Evet evet, hiç olmazsa ejder meyvesi yiyin, badem sütü için, doğal bıldırcın yumurtasıyla rafadan yapın!.. Halka yaklaşmanın yolu budur!.. Hiç olmazsa eşleriniz "H.." marka çanta taşısın!.. "Sıfır atık" diye bir şey duymadınız mı? Atıklarınızı vatandaşa verin, zengin hissetsinler!..
  • ÖmerÖmer52 dk önce
    Tabiki hemen tevazu moduna geçilir...
  • Turul Turul 55 dk önce
    Iyi güzel ama bu uyarilar cok gec kaldi.
  • kibarcikkibarcik56 dk önce
    evetne güzel bir temenni lakın bu öneriler 10 sene önceden dile getirilmelıydi yalaklar işi ve duayen gecınenler üsküdarı geçti veselam

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