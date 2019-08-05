Belediye başkanları uyarıldı! "Lüksten, kibirden ve şatafattan uzak durun"

Sezai Erhan Yeni Akit - AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı, bölge toplantılarının ikincisini Şanlıurfa’da gerçekleştirdi. 14 ilden 110 belediye başkanı, il başkanı, il kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. Toplantıya tecrübeli belediye başkanlarının yanı sıra bölgenin kendine has sorunlarıyla ilgilenen bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri de katıldı. Belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, bütçe ve etkili iletişim gibi eğitimlerin yanı sıra gönül belediyeciliğine yönelik önemli mesajlar verildi.

11 maddelik manifestoya uyun

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'halktan kopmayın' mesajı da başkanlara iletildi. Başkanların hizmetleri sırasında özellikle Erdoğan tarafından açıklanan 11 maddelik manifestoya uymaları konusu hatırlatıldı. Toplantıda, belediye başkanının bir anne-baba gibi olması gerektiğine dikkat çekilerek, ailesiyle, çevresiyle ilişkileri iyi olan, toplumun her kesimine dokunabilen, hayvanlarla ve doğayla ilgilenebilen, çevreyi önemseyen sadece hizmet anlamında değil medeniyet ve kültür anlamında da şehre bir şeyler katabilecek özellikler geliştirmeleri istenildi.

Belediyeciliği samimi bir şekilde yapın

Toplantıda başkanlara, halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durun, belediyeciliği samimi, gönüllere dokunarak ve kucaklaşarak yapın uyarısında bulunuldu. Erzurum’dan başlayıp, Şanlıurfa’da da toplantısını tamamlayan AK Parti, Kurban Bayramı sonrasında Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun'da da toplanacak.