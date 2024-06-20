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Gündem Belediye başkanları onu, o vatandaşı kandırıyor! ‘Akraba Çiftiğinde’ Özgür Özel’i takan yok
Gündem

Belediye başkanları onu, o vatandaşı kandırıyor! ‘Akraba Çiftiğinde’ Özgür Özel’i takan yok

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:28:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in sözleri fos çıktı. Genel Başkan olduğu süre boyunca akraba atamalarından bir tane bile olmadığını söyleyen Özel’i kendi partisinden olanlar bile takmıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Özgür Özel’in vatandaşı nasıl kandırdığını böyle ifade etti. Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Özgür Özel’i paylaşarak, “Sn. Genel Başkan bu konuda çok kararlı olduğunu söyledikten sonra dahi CHP’li belediyelerde eş dost akraba atamaları devam etti.

Akraba çiftliğinde Özgür Özel’i takan yok

Geçen sürede kendisini ciddiye alan olmadı. CHP’li belediyeler eş dost akraba atamalarının merkezi haline gelmiş durumda.

Şu an neredeyse tamamı göreve devam ediyor. CHP’li belediye başkanları Sn. Özgür Özel’i, Özgür Özel de vatandaşı kandırmaya çalışıyor.” İfadelerini kullandı.

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