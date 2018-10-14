0553 313 94 23

Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı!

Kırıkkale'nin Yahşiyan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu, silahla saldırıya uğradı.

14 Ekim 2018 Pazar 20:33
Belediye başkanının oğluna silahlı saldırı!

Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu, silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Başkan Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKİ girişinde kendi aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada, başından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Sungur'u, arkadaşları başka bir araçla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.

Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri aracın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 20:33
  1. Yahşiyan Belediyesi
  2. Kırıkkale

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaşlı yıldız oyuncu açıkladı! Bırakıyor
    1. Beşiktaşlı yıldız oyuncu açıkladı!..
    2. Belediye başkanının oğluna silahlı..
    3. Show TV'de skandal! Terör örgütü..
    4. İtalyan bakandan yine ırkçı hamle!..
    5. Kış ayları öncesi uzmanlardan grip..
    6. Deve vahşeti! Bakıcısını ısırarak..
    7. Bitlis'te sokağa çıkma yasağı!
    8. Almanya'da koalisyon partileri..
    9. ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve..
    10. TSK'dan 60'ıncı devriye açıklaması!
    11. 'ABD beyaz fosfor kullandı' iddiası..
    12. Tartışmalı bölge olan Durand Hattı'nda..
    13. '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru..
    14. Almanya'da facia! Uçak seyircilerin..
    15. 17 yaşındaki sürücü, polislerden..
    16. Yıllardır ölen kardeşinin ismi ile..
    17. Suriye üzerinden gelen toz bulutu, gök..
    18. Faslı eylemcilerden "yolsuzlukla..
    19. Uygulamaya konuldu! 3 bin TL maaş..
    20. 30 metrelik falezlerin ucundan olta..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu