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Belediye başkanının oğlu başından vuruldu

Silahla başından vurularak yaralanan Kırıkkale, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur, Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 06:40
Belediye başkanının oğlu başından vuruldu

Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki Ahmet Sungur, Ankara Yenimahalle'deki TOKİ konutları girişinde aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada başından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Metin Sungur'u arkadaşları bir başka araçla Yüksek İhtisas Hastanesine götürdü.

Hayati tehlikeyi atlatamayan Sungur'un tedavisine Ankara GATA'da devam edilmesine karar verildi.

Metin Sungur, ambulansla GATA'ya sevk edildi.

Belediye başkanının oğlu başından vurulduKırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un oğlu, silahla yaralandı.Alınan bilgiye göre, Başkan Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), Yenimahalle TOKİ girişinde kendi aracının içerisinde 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada, başından silahla vuruldu.Ağır yaralanan Sungur'u, arkadaşları başka bir araçla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı.Sungur'un, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri aracın bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.daha fazla video için

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 06:40
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. kırıkkale
  4. belediye başkanı
  5. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur

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