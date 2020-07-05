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Gündem

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu

İzmir'in Tire ilçesi belediye başkanlığı makam odasında ses kayıt dinleme cihazı bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 17:25:00 -
Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu

İzmir'de, İyi Partili Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.

Başkan Salih Atakan Duran, bir durumdan şüphelenerek Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdi. Odada arama yapan ekipler, makam masasının çekmecesinde dinleme cihazı buldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Tire Belediye Başkanı Duran, konuyla ilgili olarak, "Bizim kimseden saklayacak bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür, kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Davut

 sormak lazım neden o cihaz konuldu diye ?
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oflu baba

KIRMIZI ....  BASKANINDAN ALDIGIN TALIMATLA SES KAYDINI YERLESTIRIP MILLETE IFTIRA ATMAK SIZIN OZUNUZDE VAR IYI PARTI UC KAGITCILARI SENIN O CIRKIN SESINIMI DINLEYECEK MILLET S..SIZ BELEDIYE BASKANISALIH P.TU
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