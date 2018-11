Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Düzce'nin Yığılca ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Muzaffer Yiğit'in damadı Muhammed Mustafa Keleş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Düzce'nin Yığılca ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Muzaffer Yiğit'in damadı Muhammed Mustafa Keleş tutuklanırken oğlu Selçuk Yiğit'in ise sorgusu sürüyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ereğli'de düzenledikleri operasyonda iş adamları Muhammed Mustafa Keleş ve Selçuk Yiğit'i gözaltına aldı.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in oğlu olan Selçuk Yiğit'in sorgusu sürerken, damadı Muhammed Mustafa Keleş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.