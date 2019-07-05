Belediye başkanının başından vurduğu kadın hayatını kaybetti! Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın silahla vurduğu kız kardeşi Meryem Aktan, hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın silahla başından vurulan kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından Başkan Mücahit Aktan, kardeşi Meryem'i vurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mersin'in Silifke ilçesi Belediye Başkanı Mücahit Aktan’ın, silahla başından vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından Başkan Mücahit Aktan, kardeşi Meryem'i vurduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Olay, 8 Mayıs günü gece saatlerinde Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’nde meydana geldi. 31 Mart seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan’ın kız kardeşi Meryem Aktan, evinde tabanca ile başından vurularak yaralandı. Tutuklandı Çağrılan ambulansla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Meryem Aktan, yapılan ilk müdahalenin ardından, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kız kardeşini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Belediye Başkanı Mücahit Aktan, 'silahla yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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