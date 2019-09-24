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Belediye başkanına çakarlı araç cezası!

Dün yetkisi olmadığı halde çakarlı araç kullananlara ceza yazılacağının açıklanmasının ardından bugün İstanbul'daİzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracına idari para cezası uygulandı.

24 Eylül 2019 Salı 10:37
Belediye başkanına çakarlı araç cezası!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çakarlı araçlarla ilgili denetim yaptı. Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 15 Temmuz Şehitler köprüsü bağlantı yolu üzerinde yapmış olduğu denetimde, yetkisi bulunmadığı halde çakar kullanan araçlara idari para cezası uyguladı.

Para cezası uygulanan araçlar içerisinde İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in aracı ile Nijerya fahri konsolos aracı da bulunuyor.

2 bin TL ceza

Denetim sırasında yetkisi olmayan araçlara para cezası uygulandı. Resmi plakalı ve çakarlı bir şekilde trafikte seyir halinde olan bir araç durduruldu. Devlet memuru olduğunu belirten aracın sürücüsüne çakarlı araç ve emniyet şeridini kullanmaktan toplam 2 bin 4 TL para cezası uygulandı. Sürücü, "Resmi görevli bir aracım. Ben de devletin görevli bir memuruyum. Kendi şahsi işimi yapmıyorum. Yetişmemiz gereken önemli bir toplantı var. Ona yetişiyoruz. Görev kağıdım araçta" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 10:37
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin
  3. Nijerya fahri konsolos

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  • meyyidmeyyid59 dk önce
    devamını dilerim ama çoğu polis riske girip çakarlı veya emniyet şeridinden giden aracı DURDURAMAZ...

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