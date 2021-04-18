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Gündem Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
Gündem

Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören, İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 23:32:00 - 2021-04-18 23:42:48
Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

6 Mart günü Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölüm haberini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medya hesabından paylaştı. Yücel açıklamasında, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum başkanımıza Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Torbalı'lı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

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