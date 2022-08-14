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Dünya Belediye Başkanı Sözcüsü enkaz altında kaldı! Ermenistan'ın başkentinde patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Dünya

Belediye Başkanı Sözcüsü enkaz altında kaldı! Ermenistan'ın başkentinde patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 17:16:00 -

Ermenistan’ın başkenti Erivan, bir patlamayla sarsıldı. Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama yaşandı.

Ermenistan Acil Servis Bakanlığı, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, patlama nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan'ın da enkaz altında mahsur kaldığı belirtildi.

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