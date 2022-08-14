Belediye Başkanı Sözcüsü enkaz altında kaldı! Ermenistan'ın başkentinde patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bulunan bir havai fişek deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Ermenistan’ın başkenti Erivan, bir patlamayla sarsıldı. Surmalu alışveriş pazarında bir havai fişek deposunda patlama yaşandı.
Ermenistan Acil Servis Bakanlığı, konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, patlama nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Erivan Belediye Başkanı Sözcüsü Levon Sardaryan'ın da enkaz altında mahsur kaldığı belirtildi.