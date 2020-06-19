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Aktüel

Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 2016 yılında üçüz olarak dünyaya gelen ve " Hoşgeldin Bebek" adı altında ziyaret edilen çocukları Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş unutmadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:19:24 -
Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 2016 yılında üçüz olarak dünyaya gelen ve " Hoşgeldin Bebek" adı altında ziyaret edilen çocukları Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş unutmadı.


Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Safa ve Hasan Çam çiftinin üçüz çocuklarına 2016 yılında "Hoş geldin Bebek" adı altında ziyarette bulunmuştu. Başkan Öntaş, ardından geçen 4 yıldan sonra üçüzleri unutmayarak Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ile birlikte bisiklet hediye etti. Yaşadıkları mutluluk ile bisikletleri kullanmaya çalışan çocuklar, Öntaş’a teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler.

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