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Belediye başkanı, makam araçlarını satılığa çıkardı!

Antalya'nın Demre İlçesinin Belediye Başkanı Okan Kocakaya, toplu taşıma aracı satın almak için makam araçlarını satışa çıkardı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:01
Belediye başkanı, makam araçlarını satılığa çıkardı!

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ilçede kullanılacak toplu taşıma aracı almak için 2015 model 07 ZCL 01 plakalı makam aracı ile başkanlığa ait 2010 model 07 ZAD 01 plakalı hizmet aracını satışa çıkardı. Başkan Kocakaya, 11 Haziran'daki açıklamasının ardından kendi otomobilini kullanmaya başladı.

İhaleyle satıldı

İki aracın satışı için çıkılan ilan sonrası Demre Belediye Encümeni gözetiminde açık artırma usulü ihale yapıldı. Belediye Encümen Başkanı Ali Rıza Yatkın başkanlığında yapılan ihalede, Başkan Kocakaya'nın makam aracı 204 bin, hizmet aracı ise 40 bin TL bedelle satışa sunuldu.

İhaleye İzmir'den katılan Ömer Kavak, hizmet aracını 40 bin 500 TL'ye satın aldı. Makam aracına ise alıcı çıkmadı.

15 gün sonra ikinci satış yapılacak

Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Maalesef asıl para beklediğimiz makam aracına alıcı çıkmadı. İhaleyi 15 gün sonra tekrar edeceğiz. Makam aracını da mutlaka satacağız. Demrelilere verdiğimiz sözü tutarak, şehiriçi bir ulaşım aracı alacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:01
  1. İzmir
  2. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya
  3. Belediye Encümen Başkanı Ali Rıza Yatkın
  4. Ömer Kavak

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