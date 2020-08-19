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Gündem Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü
Gündem

Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü

Konya’da koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 02:22:00 -
Belediye Başkanı koronavirüse yenik düştü

Verilen bilgiye göre, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde koronavirüs tedavisi gören ve bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Başkan Oflaz, koronavirüse yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirese yakalandığını hemşerilerinden dua etmelerini istemişti.

2019 yılında seçilmişti

Başkan Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı olmuştu. Oflaz'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu biliniyor

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