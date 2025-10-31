Belediye Başkanı Kaza Yaptı!
Muş’un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’un Mecitözü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralandı.
Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.