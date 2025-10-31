  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Belediye Başkanı Kaza Yaptı!
Yerel

Belediye Başkanı Kaza Yaptı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Belediye Başkanı Kaza Yaptı!

Muş’un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’un Mecitözü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Muş’un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum’un Mecitözü ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Turizmde Türkiye fark açıyor! Güvenli ve sürdürülebilir strateji kazandırdı
Turizmde Türkiye fark açıyor! Güvenli ve sürdürülebilir strateji kazandırdı

Ekonomi

Turizmde Türkiye fark açıyor! Güvenli ve sürdürülebilir strateji kazandırdı

Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı
Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı

Dünya

Trafik kazasında ayağını kırdı: Hastanenin 64 bin dolarlık faturasıyla ikinci şoku yaşadı

Beşiktaş'ta motor kazası 1 ölü 1 yaralı
Beşiktaş'ta motor kazası 1 ölü 1 yaralı

Yerel

Beşiktaş'ta motor kazası 1 ölü 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23