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Aktüel

Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin başlattığı "Masal Diyarı" projesiyle oyuncak itfaiye aracı kazanan çocuklara hediyesini itfaiye merdivenine çıkarak verdi.

2020-04-23 23:43:09 -
Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyenin başlattığı "Masal Diyarı" projesiyle oyuncak itfaiye aracı kazanan çocuklara hediyesini itfaiye merdivenine çıkarak verdi.


Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukların evlerinde iyi vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla "Masal Diyarı" projesi hayata geçirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Masal Diyarı"nda sorulan soruya doğru cevap verenler arasından çekilişle bir kişiye oyuncak itfaiye aracı hediye ediliyor.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sosyal mesafenin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak için bir sitenin dördüncü katında oturan küçük çocuğun hediyesini itfaiye aracının merdivenine çıkarak verdi.


Başkan Köse, yaptığı açıklamada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Köse, "Biz her akşam Gülşen ablanızın ’Masal Diyarı’nda sorduğu bilmeceye doğru cevap veren ve itfaiye kazanan arkadaşımızın evinin önündeyiz. Sosyal mesafeyi de korumak adına bir farklılık olsun dedik ve hediyesini dördüncü kattan oturan arkadaşımıza itfaiye aracımızla verdik" dedi.

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