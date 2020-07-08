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Gündem

Belediye başkanı duyurdu! Çekirdek yemek yasaklandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçedeki sahil hattı boyunca çekirdek yemenin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:34:00 -
Belediye başkanı duyurdu! Çekirdek yemek yasaklandı

Park, bahçe ve sahillerde çekirdek kabuklarının yere atılması, Üsküdar'da yasak getirdi. Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar sahil hattı boyunca çekirdek yemenin yasak olduğunu duyurdu

İstanbul'un Boğaz kıyısındaki ilçelerinden, Kız Kulesi ile anılan Üsküdar sahil hattına çekirdek yasağı getirildi. Yasak, Başkan Hilmi Türkmen tarafından duyuruldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yasağa ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bizim için zor ama zorunlu bir karar oldu bu; Harem’den Küçüksu’ya kadar, Üsküdar Sahil Hattı’nda çekirdek yemek artık yasak. Bu konuda sizlerden anlayış ve işbirliği bekliyoruz. Arzu etmeyiz ama yazılacak cezalar, engelli hizmetleri için oluşturduğumuz bir fona aktarılacak."

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Yorumlar

selim

cok iyi bir karar , rezil bicimde yiyip yerlere atan dusuncesiz kisiler icin alinan en guzel karar
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