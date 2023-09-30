  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

Putin dünyaya duyurdu: Rusya yardımcı olacak

Sapkınlara ‘Dur’ diyen STK’lara soruşturma!

Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Vergiden SGK’dan çalıp millete ağlıyorlar! Hem hırsızlar hem yüzsüzler

Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

O dağın altında yoğun bir petrol olduğu düşünülüyor! Apar topar bölgeye gidildi, müjde her an gelebilir

7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emeklileri üzen haberi verdi! İşte bu beklenmiyordu, itiraz gelebilir

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Yerel Belediye Başkanı Doğan, Türk otağı ve mesire alanında incelemelerde bulundu
Yerel

Belediye Başkanı Doğan, Türk otağı ve mesire alanında incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:56:00 -
Belediye Başkanı Doğan, Türk otağı ve mesire alanında incelemelerde bulundu

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan ile birlikte çalışmaların devam ettiği Türk Otağı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan, incelemeler esnasında bölgenin turizm açısından daha cazip hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirdiler.

Doğan ve Ceyhan, Türk Otağı ve Mesire Alanı'nın korunması ve geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirerek, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için işbirliği yapma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.

Mersin Valiliği'nden Tarsus Belediyesi'nin skandal tiyatro oyununa inceleme!
Mersin Valiliği'nden Tarsus Belediyesi'nin skandal tiyatro oyununa inceleme!

Gündem

Mersin Valiliği'nden Tarsus Belediyesi'nin skandal tiyatro oyununa inceleme!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pasifik'in dibinde bulundu! Araştırmacılar yaptıkları incelemeden sonra hemen dünyaya büyük haberi verdi! Böyle bir şeye ilk defa tanık oldular
Pasifik'in dibinde bulundu! Araştırmacılar yaptıkları incelemeden sonra hemen dünyaya büyük haberi verdi! Böyle bir şeye ilk defa tanık oldular

Gündem

Pasifik'in dibinde bulundu! Araştırmacılar yaptıkları incelemeden sonra hemen dünyaya büyük haberi verdi! Böyle bir şeye ilk defa tanık oldular

MEB, bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı
MEB, bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Gündem

MEB, bazı özel okulların ücretsiz ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmadığı iddiasıyla ilgili inceleme başlattı

Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme
Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme

Yerel

Simav’da yapımı devam eden yollarda inceleme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23