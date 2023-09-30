Belediye Başkanı Doğan, Türk otağı ve mesire alanında incelemelerde bulundu
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan ile birlikte çalışmaların devam ettiği Türk Otağı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Ali Ceyhan, incelemeler esnasında bölgenin turizm açısından daha cazip hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirdiler.
Doğan ve Ceyhan, Türk Otağı ve Mesire Alanı'nın korunması ve geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirerek, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için işbirliği yapma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.
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