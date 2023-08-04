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Medya Belediye başkanı adayı mı oluyor? Hakan Peker'den flaş açıklama
Medya

Belediye başkanı adayı mı oluyor? Hakan Peker'den flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-04 16:51:00 - 2023-08-04 16:54:06
Belediye başkanı adayı mı oluyor? Hakan Peker'den flaş açıklama

62 yaşındaki sanatçı Hakan Peker, "2024 yerel seçimlerinde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı" iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir cevap verdi.

2024 yılındaki yerel seçimler için geri sayım başladı. Hakan Peker'in, 31 Mart'ta gerçekleşecek seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanı adayı olacağı öne sürüldü.

62 yaşındaki sanatçı, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Belli mi olur çok güzel projelerim var"

Hakan Peker, "Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yıllar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var. Kısmet diyelim şimdilik. O zaman ateşini yolla bana!" ifadelerini kullandı.

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