Belediye başkan adayından Sarıyer'e yeni stat sözü





İSTANBUL (AA) - AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Sarıyer için yeni futbol stadı projesinin olduğunu bildirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Sarıyer'in en yakın takipçisi Sakaryaspor ile oynadığı maçı izleyen Bayraktar, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nın yerine yaklaşık 10 bin kişi kapasiteli yeni stat yapmayı planladığını kaydetti.

Bayraktar, 9 bin 377 kişi kapasiteli yeni stadın 150 kişilik restoran, 20 loca, 750 metrekarelik sosyal alan, 400 araçlık otopark, büfeler, taraftar mağazası, antrenman ve altyapı tesisleri ile modern özelliklere sahip olacağını vurguladı.

Geçmişte Türk futbolunda önemli başarılar elde eden Sarıyer'in formasını birçok önemli futbolcunun giydiğine değinen Salih Bayraktar, yeni statta müzeye de yer verileceğini aktardı.