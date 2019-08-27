Belediye basın ve veri Hazırlama personeli alımları

Zonguldak Çaycuma Belediyesi Medya ve Basın personeli alımı yapıyor. Çaycuma Belediyesi’nde görevlendirilecek ve yeni istihdam edilmek üzere, Basın ve Veri Hazırlama personeli alımı yapılacak. Belediye gazeteci alım başvuru şartları neler?

Çaycuma Belediyesi gazeteci alım başvurusu yapacak olan adayların erkek, Zonguldak Çaycuma ilçesinde ikamet etmek,30-35 yaş aralığına sahip olmak, en az lise mezunu olmak, B sınıfı ehliyete sahip olmak ve Corel Draw, Photoshop, Autocat Programlarına hakim olmak şartlarına uygun olması gerekmektedir. Başvurular için adayların en geç 28.9.2019 tarihine kadar belediyeye şahsen başvuru yapmaları icabet etmektedir.