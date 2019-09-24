Belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu!
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu. Cesedi gören çobanlar durumu jandarmaya bildirdi. Kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.24 Eylül 2019 Salı 23:38
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Maarif bölgesindeki ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi olduğunu gören çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Ormanlık bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, üzerinde beyaz çizgili tayt bulunan, büyük bölümü yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin edilen kadın cesedinde inceleme yaptı.
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