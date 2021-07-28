Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "casusluk" krizi! Gerçek çok başka çıktı

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde telaş yaşanmasına yol açan cihazda yapılan inceleme sonucunda, kadınlar tuvaleti ile diplomat kadınların silinen uygunsuz görüntüleri çıktı.

Süreç, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde masanın altından elektronik bir cihazın düştüğünü fark eden diplomat P.L.'nin konuyu üst makamlara bildirmesiyle başladı. Devlet özelindeki bilgi ve konuşmaların gizlice kayıt altına alınma şüphesiyle gizli kamera Belçika'ya güvenlik birimine gönderildi.

Casusluk faaliyeti kapsamında Belçika'da yapılan incelemelerin ardından cihazın gizli kamera olarak kullanıldığı, içerisinde kadınlara ait görüntüler bulunduğu tespit edildi. Cihaz tekrar Türkiye'ye gönderilerek soruşturma yapılması istendi.

Gizli kameranın bulunması sonrası, elçilikte bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, gizli kamerayı güvenlik görevlisi Erhan C.'nin kamerayı yerleştirerek görüntüleri kayda aldığını tespit etti.

Sabah'ın haberine göre, güvenlik görevlisinin 5 aydır sürdürdüğü gizli kamera fantezisinin kameranın yere düşmesiyle son bulduğu ortaya çıktı. Büyükelçilikte güvenlik görevlisi olan Erhan C.'nin şubat ayında gizli kamerayı ilk olarak kadınlar tuvaletine koyarak büyükelçilik çalışanlarını cinsel amaçlı gizlice kayıt altına aldığı, daha sonra büyükelçilikte görevli sekreter ve diplomatların masasının altına bantla yapıştırdığı gizli kamera ile günlerce görüntü aldığı belirlendi.

Sapık tutuklandı

Masasının altına yapıştırılan gizli kameranın bantının açılarak düşmesiyle yakayı ele veren zanlı, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etti. Büyükelçilikteki işine son verilen Erhan C. özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklandı.