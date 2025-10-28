  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip!
Sağlık

Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belçikalıların neredeyse beşte biri ruh sağlığı sorunlarından muzdarip!

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarının birinden muzdarip olduğu ve bu sorunların özellikle gençleri etkilediği tespit edildi.

Belçika nüfusunun neredeyse beşte birinin ruh sağlığı sorunlarının birinden muzdarip olduğu ve bu sorunların özellikle gençleri etkilediği tespit edildi.

Belga ajansının, Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yayımlanan 2023-2024 dönemi sağlık anketine dayandırdığı haberine göre, Belçikalıların beşte biri geleceğe karamsar bakıyor.

Ankete katılanların yaklaşık beşte birinde stres, gerginlik, moral bozukluğu gibi semptomlara rastlanırken; bu kişilerin şiddetli ruhsal problem yaşadığı ortaya çıktı.

Ayrıca nüfusun yarısının uyku bozukluğu sorunundan etkilendiği de tespit edildi.

Ruh sağlığı sorunları özellikle 15-24 yaş arası gençleri etkilerken; bu grubun yaklaşık dörtte birinin anksiyete problemleri veya depresyondan muzdarip olduğu dikkati çekti.

Kadınlar ve eğitim düzeyi düşük kişilerin genellikle yalnızlık ve psikolojik zorluklar yaşama olasılığı daha yüksek olurken; bu durumun nedenleri arasında "ekonomik kriz, Kovid-19 salgını ve uluslararası politik iklimin belirsizliği" gösterildi.

Sciensano, özellikle kadınlar, gençler ve sosyal açıdan dezavantajlı durumdaki kişiler gibi savunmasız gruplar için "psikolojik desteğe erişimin iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması" çağrısında bulundu.

'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!
'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!

Yerel

'Lan fatih sakin!' Dedeyle torununun motosiklet macerası gülümsetti!

TİKA gönülleri fethetti
TİKA gönülleri fethetti

Dünya

TİKA gönülleri fethetti

Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti
Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti

Yaşam

Kedinin fareyle oyunu görenleri gülümsetti

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu!
İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu!

Dünya

İngiliz havayolu şirketi iflas etti: Uçuşlar durdu!

Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti
Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti

Dünya

Katil Bakan, Hamas'ı tehdit etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakk

Türkiye de insanlarda en az 90% piskolojik bozukluk mevcut. Sadece binlerce üfürükçü var

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23