Belçikalı yüzyıl sonra taharetlenmeyi keşfetti...

Taharetlenme sıkıntısı çeken Belçikalılar, yeni ürünü beğenerek rağbet edince firmanın satışlarında patlama yaşandı. İlk tabancasını 1889 yılında yapan Belçika’nın, ancak 113 yıl sonra 2012’de taharet musluğunu keşfetmesi hayli ilginç bir tarihçe oluşturdu.



Belçika merkezli bir firmanın tuvalet kağıdına ihtiyacı ortadan kaldıran klozetleri, Belçika genelinde “Suyu seviyorum” sloganıyla başlattığı reklam kampanyası aslında bütün Avrupalılar için yeni bir tuvalet anlayışı getiriyor. Sadece iki istisna söz konusu. Bunlardan ilki Finliler.. Finliler öteden beri taharetlenmeye, banyoya önem veren bir halk olarak ünlü. Diğeri ise İsviçre. Fakat İsviçre’nin de bu konuda geçmişi topu topu 35 yıl..

Avrupa’da adeta devrim denilebilecek sistem için firmanın Satış Menajeri Jose Wyns, taharet musluğunu Müslümanlardan etkilenerek keşfettiklerini anlattı. Taharet musluklu tuvaletin özürlüler için de büyük kolaylık olduğuna dikkat çeken Jose Wyns, sonrasında bu ürünü sadece özürlülere değil bütün Avrupa’ya sunmayı düşündüklerini belirtti. Wyns, insanların kağıt yerine suyla temizlenmesinin çok daha hijyenik olduğunu ifade etti.

Müslümanların taharet musluğunu çok eski zamanlardan bu yana kullandıklarını, İsviçre’de de bu sistemin 35 yıldır kullanıldığını anlatan Wyns, şöyle devam etti:

“Belçikalılar kağıt kullanarak büyüdüler. Hatta gazete kağıtları kullandılar. Belçika’daki ilk devrimi gazete kağıdından daha yumuşak bir kağıda geçerek yaşadık. Bu adım ise daha büyük bir adım. Şimdi insanlar daha fazla konfor ve hijyen istiyor.”

“KENDİLERİNİ TEMİZ HİSSETMİYORLAR”

Belçikalıların temizliğin önemini geç fark ettiklerini belirten Jose Wyns, “Bu yüzden yeni otomatik taharet musluklu tuvaletlerimizin reklamını bu denli dikkat çekici hale getirdik” dedi.

Ürünü Belçika piyasasına sunmadan önce bir kamuoyu araştırması yaptıklarını ifade eden Wyns, şunları söyledi: “Vatandaşlara, tuvalette tuvalet kağıdı kullandıktan sonra kendilerini temiz hissedip hissetmediklerini sorduk. Yüzde 63’ü bu soruya ‘hayır’ cevabı verdi. Ayrıca, her üç kişiden birinin tuvaletten sonra ıslak peçeteler kullandığını öğrendik. Islak peçeteler aslında tuvalet kağıdı ve suyla temizliğin arasında bulunan bir çözüm. Ayrıca her iki Belçikalıdan biri de tuvalet sonrasında iç çamaşırlarında kalan izlerden çok rahatsız olduklarını belirtti. Artık vatandaş eskisine göre kendisiyle daha çok ilgileniyor. Kendi temizliğine daha fazla önem veriyor.”