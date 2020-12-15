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Aktüel Belçikalı "Noel Baba" 118 kişiye Kovid-19 bulaştırmış
Aktüel

Belçikalı "Noel Baba" 118 kişiye Kovid-19 bulaştırmış

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:26:46 -
Belçikalı "Noel Baba" 118 kişiye Kovid-19 bulaştırmış

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da Noel Baba kıyafetleriyle bakımevini ziyaret eden kişinin burada 118 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasına sebep olduğu ortaya çıktı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Anvers kenti yakınlarındaki yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla yaklaşan Noel öncesinde bakımevi sakinlerini ziyaret edip, onlara moral vermek istedi.

Geçen hafta gerçekleşen ziyaretten sonra "Noel Baba" ile temas eden bakımevi sakinlerinden bazıları Kovid-19 belirtileri göstermeye başladı.

İlk olarak 45 kişinin virüs kaptığı açıklandı ancak bu sayı giderek yükseldi.

Yetkililer, şu ana kadar bakımevinde kalan 98 kişiyle, burada çalışan 20 kişinin Kovid-19'a yakalandığını, bu tür bir ziyaretin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yasak olduğunu açıkladı.

Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görüldü.

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