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Gündem Belçika'dan geçit yok! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım! Duyarlılığıyla helal olsun dedirtti
Gündem

Belçika'dan geçit yok! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım! Duyarlılığıyla helal olsun dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-12-08 23:50:00 - 2023-12-08 23:54:59
Belçika'dan geçit yok! Yahudi yerleşimci teröristlere yaptırım! Duyarlılığıyla helal olsun dedirtti

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Batı Şeria'da şiddet eylemlerine karışan yerleşimci teröristlere yönelik ülkeye giriş yasağı gibi yaptırımları, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini söyledi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Belçika'nın 1 Ocak 2024'te 6 aylığına üstleneceği AB Konseyi dönem başkanlığının önceliklerini açıklamak üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

AB KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI İÇİN BASIN TOPLANTISI

De Croo, "koru, güçlendir, hazırla" olarak özetlediği öncelikleri; AB vatandaşlarının güvenliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ve ortak ülkelerle işbirliklerinin güçlendirilmesi ve AB'nin genişlemesi temelinde ortak geleceğin hazırlanması olarak açıkladı.

"İŞGALCİ YERLEŞİMCİLERE GEÇİT YOK"

De Croo, Batı Şeria'daki işgalci yerleşimcilerin Belçika'ya girmesinin yasaklanacağıyla ilgili açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, "Belçika'nın duruşu haftalardır aynı. Şiddete başvuran hükümlü işgalci yerleşimcilerin topraklarımıza girmelerini engellemek istiyoruz." dedi.
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"SİYASETÇİDEN ÖNCE İNSANIM!"

"Masum sivillerin öldürülmesinin durdurulmasını istediğimizde, ateşkes istediğimizde, insani erişim, esirlerin serbest bırakılmasını istediğimizde kimsenin bana kızacağını sanmıyorum. Evet bu konuda biraz açık sözlü oldum. Ben siyasetçi olmaktan önce bir insanım."

BELÇİKA FİLİSTİN'İ TANIYACAK MI?

Dışişleri Bakanı Lahbib de İspanya gibi Belçika'nın da Filistin devletini tanımaya hazır olup olmadığının sorulması üzerine, "Bazı farklar olsa da İspanya ile aynı çizgideyiz." diye konuştu. İspanya Filistin'i tanıma konusunda "Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği'nin Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Ancak Avrupa Birliği, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını kendisi alacaktır." dedi.

ÖNCELİK GAZZE'DEKİ TANSİYONUN DÜŞMESİ

Lahbib, Filistin devletinin tanınması konusunun zaman içerisinde değerlendirileceğini, acil olanın Gazze'deki tansiyonun düşürülmesi olduğunu, Filistin yönetimiyle Gazze'yi nasıl idare edeceği, ekonomisini nasıl kontrol edeceği gibi işlevsel sorular üzerinde görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

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