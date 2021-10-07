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Avrupa Belçika’da silahlı saldırgan alarmı
Avrupa

Belçika’da silahlı saldırgan alarmı

Belçika’nın Courtrai şehrinde bir kişinin yüksekokul çevresinde silahla görülmesi üzerine alarm verildi. Tedbir amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 21:25:00 -

Belçika’nın Courtrai şehrinde silahlı bir kişinin Vives Yüksekokulu çevresinde silahla görülmesi üzerine alarm verildi. Okul çevresinde ve sokaklarda özel kuvvetler tarafından güvenlik önlemleri alırken, tedbir amaçlı okul ve resmi kurumlar tecrit altına alındı. Kimliğin tespit edilen şüphelinin 18 yaşında ve akıl hastası olduğu aktarıldı.

Vives Yüksekokulunun Müdürü şüpheli hakkında basına verdiği demeçte, “Öğrencilerimizden birine okulda bir öğrenciye bir şey yapacağını söylemiş. Sonra kampüs civarında otobüsten inmiş. Bu nedenle risk almak istemiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Okul çevresinde polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bildirilirken, öğrencinin daha sonra Waregem şehrinde eski bir öğretmeni tarafından görüldüğü bildirilmesi üzerine Waregem’de de yoğun güvenlik önlemleri alınarak okulların ve devlet dairelerinin tecrit altına alındığı bildirildi.

Söz konusu şüpheli henüz bulunamazken, polis operasyonu devam ediyor. Öğrenciler ve bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştirildiği görüldü.

 

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