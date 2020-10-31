Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 400 bini aştı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa'da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından en üst sırada bulunan Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 412 bin 314'e çıktı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 11 bin 452 kişi hayatını kaybetti.

Bu istatistiklere göre salgının başından beri Belçika'da her bin kişiden 36'sı Kovid-19'a yakalandı ve her bin kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Bir günde kaydedilen en fazla yeni vaka sayısı ise 27 Ekim'de görüldü. Belçika'da 27 Ekim günü 21 bin 448 yeni vaka kayıtlara geçti.

Hastanelerdeki doluluk oranlarının artışı da alarm verici düzeyde seyrediyor. Ülkede 2 bin civarındaki yoğun bakım yataklarının 1105'i doldu. Aynı artış hızıyla bir hafta içinde tüm yatakların dolacağı belirtiliyor. Bu nedenle Belçika Sağlık Bakanlığı, gerekli hallerde Kovid-19 hastalarının tedavi için Almanya'ya gönderilebileceğini açıkladı. Hastanelerde şu anda toplam 6 bin 438 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor.

Belçika hükümeti, yaz sonundan beri artan ve son haftalarda artışı hızlanan Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için yürürlükte olan tedbirlere dün yenilerini ekledi. Yeni kararlarla birlikte 2 Kasım sabahından itibaren market, bakkal, eczane gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu malzemelerin satıldığı yerler dışında tüm mağazalar kapatılacak.

Ara tatile giren okulların bir haftalık tatil süresi de iki haftaya çıkarılacak. Daha önce kapatılar restoran, kafe ve barlar kapalı kalmaya devam edecek. Ayrıca ülkenin birçok bölgesinde daha önce ilan edilen 22.00-06.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması sürecek.



