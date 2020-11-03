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Aktüel Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızı azalıyor
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızı azalıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:11:39 -
Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki artış hızı azalıyor

BRÜKSEL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Belçika'da ikinci dalgada yeni vakaların artış hızı yavaşlamaya başladı.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını veren Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 24-30 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 4 arttı ve 15 bin 71 oldu. Daha önceki haftalarda artış oranı yüzde 100'ü geçmişti.

Bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı ise 27 Ekim'de 22 bin 86 olarak kayıtlara geçti.

Son vakalarla birlikte 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da bugüne kadar 447 bin 355 kişi virüse yakalandı, 11 bin 858 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerdeki dolulukta artış ise devam ediyor. Hastaneye yatırılan kişi sayısı bahar aylarındaki ilk dalganın da üzerine çıkarak 7 bin 231'e ulaştı. Bu kişilerin 1302'si yoğun bakımda tutuluyor. Ülkedeki toplam yoğun bakım yatağı sayısı 2 bin civarında bulunuyor.

Belçika'da eylül başından beri artan ve ekim sonuna doğru zirveye çıkan vaka sayıları üzerine hükümet restoran, bar, kafe dahil temel ihtiyaç ürünleri satanlar dışında mağazaların kapatılması, gece sokağa çıkma kısıtlaması, evden çalışma uygulamasına geçilmesi gibi kararlar almıştı.


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