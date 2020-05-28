Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 58 bine yaklaştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 257 artarak 57 bin 849'a ulaştı.



Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son saatte 47 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 107 kişinin taburcu edildiği bildirildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 15 azalarak 208 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede vaka sayısının düşüşe geçmesine rağmen halen yeni vakaların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, ihtiyatlı davranmaya devam edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 257 artarak 57 bin 849'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 31 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 388'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

- Devamsızlık cezalandırılmayacak

Belçika genelinde okula kademeli dönüş sürerken, 2 Haziran'da kreşlerin, 8 Haziran'da ise ilkokul seviyesinin tamamının eğitime dönüş yapabileceği kararlaştırıldı.

Normal koşullarda öğrencilere belirli bir süre devamsızlık hakkı tanıyan Milli Eğitim Bakanlığı, bazı velilerin sağlık riski nedeniyle çocuklarını okula göndermemeyi tercih ettiğine dikkati çekerek, Kovid-19 döneminde devamsızlığın cezalandırılmayacağını açıkladı.

Öğrencilerden ziyade öğretmenlere maske kullanımı zorunlu tutulurken, sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Belçika'da okullar 30 Haziran'da tatile giriyor.

- Belçika'da normalleşme süreci



Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.



Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.



Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.

Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın adımlarını atacak.



Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.



Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.