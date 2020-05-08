Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bini geçti

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 591 artarak 52 bin 11'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 108 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 221 kişinin taburcu edildiği bildirildi.



Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 34 azalarak 508 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Kovid-19 görülen kişi sayısının 591 artarak 52 bin 11'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 107 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 521'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 47'si hastanelerde, yüzde 52'si ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

- Süpermarketler karda

Belçika'da tecrit politikalarının uygulanmaya başlandığı mart ortasından bu yana ülkedeki süpermarketlerin ilave 506 milyon avro kar ettiği açıklandı. Vatandaşların "stok yapma eğilimi" ile temizlik ürünlerine talebin artışının kar payının yükselmesine yol açtığı bildirildi.

Anvers Üniversitesinin yaptığı bir araştırma ise Belçika toplumunun yüzde 6'sının Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanmış olabileceğine işaret etti.

Yerel basında yer alan haberlerde de Belçika'da ilk Kovid-19 vakasının 3 Şubat'tan çok daha önce gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor. Ülkedeki doktorlar, ocak ayı ortasında bazı hastalarında Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü ancak test yapılmadığını belirtiyor.

- 18 Mayıs'ta okullar kademeli açılacak

Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber, festivaller ve toplu etkinlikler 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.



Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.



Uzmanlar, hastaneye kaldırılan kişi sayısının günlük 200'ün altında tutulması gerektiğine işaret ediyor.