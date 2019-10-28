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Dünya

Belçika'da kadın başbakan heyecanı

Belçika Başbakanı Charles Michel'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından, ülkeyi ilk kez bir kadın başbakan yönetecek.

2019-10-28 09:08:00 -
Belçika'da kadın başbakan heyecanı

Belçika Başbakanı Charles Michel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Belçika Kralı Philippe'nin atamasının ardından görevi mevcut hükümetin bütçeden sorumlu bakanı Sophie Wilmes'a devredeceğini açıkladı.

Siyasete 2000'li yıllarda atılan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olacak.

AB Konseyi başkanlığına seçilen ve 1 Aralık'ta görevi Donald Tusk'tan devralacak olan Michel, geçen sene aşırı sağcı Flamanların (N-VA) hükümetten çekilmesinin ardından kurulan geçici hükümetin başbakanlığını yapıyordu.

Seçimlerin mayısta yapıldığı Belçika'da henüz hükümet kurulamadı.

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