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Belçika’da kaderine terk edilen mültecilere YTB desteğiyle yardım eli uzandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Belçika’da bulunan mülteci kamplarına yardım eli uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:31:06 -
Belçika’da kaderine terk edilen mültecilere YTB desteğiyle yardım eli uzandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Belçika’da bulunan mülteci kamplarına yardım eli uzatıldı. Kamplarda yaşayan ailelere gıda kolileri ve hijyen malzemeleri dağıtılarak Ramazan Bayramı için hediyeler sunuldu.


YTB tarafından başlatılan ‘Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı’ ile yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve onların kurmuş oldukları STK’lar tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen yardım faaliyetleri desteklenmeye devam ediyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşların maske ve hijyen malzemeleri ihtiyaçlarını karşılayan YTB, ülkelerdeki yardıma muhtaç aileleri de ihmal etmedi. Bunun yanında ise salgından dolayı evlerinden çıkamayan yaşlı vatandaşlara ise destek çalışmaları devam ediyor. Destek programı kapsamında Türk STK’ların kendi bünyesinde ürettikleri maske ve önlükler de sağlık kuruşları ve belediyelere bağışladı. Proje kapsamında Avrupa ülkelerinin kaderine terk ettiği mülteci kaplarına yönelik de çalışmalar yürüten YTB, kamplardaki ailelere gıda kolileri dağıtılarak maske ve hijyen ürünleri sundu.


Belçika’da YTB desteğiyle Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) yürüttüğü çalışmalarla Belçika hükumeti tarafından yalnız bırakılan mülteci kamplarında yardım faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kamptaki aileler için gıda kolileri dağıtılarak Covid-19 salgınından etkilenmemeleri için de maske ve hijyen ürünleri sundu.

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