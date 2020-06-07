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Belçika’da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Belçika’da binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:43:04 -
Belçika’da ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi

Belçika’da binlerce kişi ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi nedeni ile artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.


ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’ya sıçradı. Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Tarihi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi Floyd cinayetini, artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Protestoya 40 kadar derneğin girişimleri ile Brüksel Merkez İlçe Belediyesine yapılan başvuru sonucu izin verildi. Protestocular “Siyahların hayatı önemlidir” ve “Nefes alamıyorum” sloganlarını attılar. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto konuşmaların yapılmasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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