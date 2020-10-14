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Aktüel Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Aktüel

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:15:49 -
Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının günlük ortalaması 5 bin 57'ye yükseldi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 4-10 Ekim haftasında günlük ortalama vaka sayısı, önceki haftaya kıyasla yüzde 93 artarak 5 bin 57'ye çıktı.

Bu hafta içinde en yüksek vaka sayısı ise 9 Ekim'de 7 bin 30 olarak kaydedildi.

Son vakalarla birlikte Belçika'da salgının başından beri hastalığa yakalananların sayısı 173 bin 240'a çıktı. Bu kişilerden 10 bin 244'ü hayatını kaybetti.

11,4 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 3,8 milyon test yapıldı. Belçika genelinde ise şu anda hastanelerde 1621 Kovid-19 hastası tedavi ediliyor. Hastaların 281'i yoğun bakımda bulunuyor.

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